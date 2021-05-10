 HokieHaven - Tucker Holloway sets official visit to Blacksburg
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Tucker Holloway sets official visit to Blacksburg

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech will welcome a wide receiver target to campus during its June 11 weekend.

Unranked Rabun Gap (Ga.) Nacoochee prospect Tucker Holloway will head to Blacksburg for the June 11 official visit weekend.

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