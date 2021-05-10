HokieHaven - Tucker Holloway sets official visit to Blacksburg

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football
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Tucker Holloway sets official visit to Blacksburg
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech will welcome a wide receiver target to campus during its June 11 weekend.
Unranked Rabun Gap (Ga.) Nacoochee prospect Tucker Holloway will head to Blacksburg for the June 11 official visit weekend.
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