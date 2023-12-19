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Transfer OL Montavious Cunningham discusses Hokies commitment

Tyler Bannerman • HokieHaven
Recruiting Writer
@realtbannerman

The Hokies entered portal season with the idea of strengthening their team, and with this addition they did just that. Georgia State offensive tackle Montavious Cunningham made his commitment to the Hokies official on Thursday and was able to catch up with Hokie Haven, discussing his commitment and more.

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