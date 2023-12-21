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Trajen Odom building a bond with JC Price

Tyler Bannerman • HokieHaven
Recruiting Writer
@realtbannerman

The Hokies have continued to hit the recruiting trail hard this time sending out an offer to 2025 defensive end Trajen Odom from North Carolina. He is 6-foot05 and 265 pounds and offers some real skill on the gridiron.

Along with the Hokies, he holds offers from LSU, Miami, Missouri, UNC, NC State, Tennessee, USC, Washington, West Virginia, and more.

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