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{{ timeAgo('2022-11-01 18:33:57 -0500') }} football Edit

Top target 2024 WR Alex Taylor talks recruitment

Tyler Bannerman • HokieHaven
Recruiting Writer
@realtbannerman

In mid-October, 2024 Rivals250 wide receiver Alex Taylor was in town for another visit to Virginia Tech. The 6-3, 175-pounder is a high-priority target for the Hokies, ranked by Rivals as the No. 30 wide receiver and No. 215 overall prospect nationally. Taylor has great size and would be a huge get for the Hokies’ 2024 class, who even though it’s early, have no commitments yet.

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