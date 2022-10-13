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Three SEC game visits have impressed 2024 Rivals250 OL Fletcher Westphal

Fletcher Westphal
Fletcher Westphal
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Leesburg (Va.) Tuscarora offensive lineman Fletcher Westphal has visited more than ten schools since the spring but three of those visits to SEC schools seem to have made a lasting impression. The 2024 Rivals250 prospect has an in-state visit coming up this weekend and another in the works for a different SEC team. Westphal breaks it all down in the video below.

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CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100

TRANSFER PORTAL: Stories/coverage | Message board

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