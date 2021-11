Three Hokies selected to Senior Bowl

At the conclusion of each college football season, the Senior Bowl is outgoing players' opportunity to impress NFL scouts. This year's event, held Feb. 5 in Mobile, Alabama, will boast at least three Hokies who are in their final year of eligibility*. Defensive end Amare Barno, offensive lineman Lecitus Smith, and wide receiver Tre Turner have accepted their invitations to participate in the event this year. * Each technically has another year thanks to last season's eligibility freeze, but participation in the Senior Bowl forgoes remaining college eligibility.

Through Nov. 27 only, subscribe using our VT2021 deal and get your first year of HokieHaven.com for just $20.21! See full details here.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Bbm90aGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9Ib2tpZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I0hva2llPC9hPiEgV2VsY29tZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0hva2llc0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIb2tpZXNGQjwv YT4gREwgQW1hcsOpwqBCYXJubyAoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9BeXllX0Jhcm5vP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBheXllX2Jh cm5vPC9hPikgdG8gdGhlIDIwMjIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9yZWVzZXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJlZXNlczwvYT4g U2VuaW9yIEJvd2whIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9Hb0hva2llcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I0dvSG9raWVzPC9hPiDwn6aD8J+mg/CfpoMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1RoZURyYWZ0U3RhcnRzSW5NT0JJTEU/ c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNUaGVEcmFmdFN0 YXJ0c0luTU9CSUxFPC9hPuKEou+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0ppbU5hZ3lfU0I/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEppbU5h Z3lfU0I8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFuaW5p QW1lcmljYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFuaW5pQW1lcmljYTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1JhdGVk Um9va2llP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUmF0 ZWRSb29raWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9SN214ckhIU3Y2 Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vUjdteHJISFN2NjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBS ZWVzZSYjMzk7cyBTZW5pb3IgQm93bCAoQHNlbmlvcmJvd2wpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc2VuaW9yYm93bC9zdGF0dXMvMTQ2MTAx MzMxOTAwODAxMDI0Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAx NywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Barno transferred from Butler (Kan.) Community College prior to the 2019 season, and redshirted that year to make the transition from linebacker to defensive end (after having been a safety in high school!). In his two active years, the 6-6, 245-pounder has accumulated 77 total tackles, 21.5 for loss including 10 sacks. He's also forced three fumbles and recovered one.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdOKAmXMgb2ZmaWNpYWwhISEgV2VsY29tZSBPTCBMZWNpdHVzIFNt aXRoICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xlY2l0dXNfNTQ/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExlY2l0dXNfNTQ8L2E+KSBmcm9tIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSG9raWVzRkI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEhva2llc0ZCPC9hPiB0byB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yZWVzZXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QFJlZXNlczwvYT4gU2VuaW9yIEJvd2whISEgPGJyPvCfpoPwn6aD8J+mgyA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29Ib2tpZXM/ c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0hva2llczwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1RoZURy YWZ0U3RhcnRzSW5NT0JJTEU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPiNUaGVEcmFmdFN0YXJ0c0luTU9CSUxFPC9hPuKEou+4jzxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmltTmFneV9TQj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmltTmFneV9TQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9QYW5pbmlBbWVyaWNhP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBQYW5pbmlBbWVyaWNhPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvUmF0ZWRSb29raWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPiNSYXRlZFJvb2tpZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL0dnaFljekJna3QiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9HZ2hZY3pCZ2t0 PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJlZXNlJiMzOTtzIFNlbmlvciBCb3dsIChAc2Vu aW9yYm93bCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zZW5pb3Ji b3dsL3N0YXR1cy8xNDYxMDY2NDAzODAxNDQ4NDU0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDE3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

After redshirting as a true freshman in 2017, Smith emerged as a contributor with four starts in his redshirt freshman season, and has been a locked-in member of the offensive line over the past three years, starting every game in which he's participated (he missed one due to injury in 2019).

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIHdlbGNvbWUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib2tpZXNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A SG9raWVzRkI8L2E+IFdSIFRyZSBUdXJuZXIgKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vdHJlMTF0dXJuZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QHRyZTExdHVybmVyPC9hPikgdG8gdGhlIDIwMjIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yZWVzZXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHJl ZXNlczwvYT4gU2VuaW9yIEJvd2whIDxicj7wn6aD8J+mg/CfpoMgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvSG9raWVzP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29Ib2tpZXM8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9UaGVEcmFmdFN0 YXJ0c0luTU9CSUxFP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jVGhlRHJhZnRTdGFydHNJbk1PQklMRTwvYT7ihKLvuI8gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KaW1OYWd5X1NCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBKaW1OYWd5X1NCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1BhbmluaUFtZXJpY2E/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBh bmluaUFtZXJpY2E8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy9SYXRlZFJvb2tpZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I1JhdGVkUm9va2llPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vZzFvRWJZV0J0UCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2cxb0ViWVdCdFA8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgUmVlc2UmIzM5O3MgU2VuaW9yIEJvd2wgKEBzZW5pb3Ji b3dsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NlbmlvcmJvd2wv c3RhdHVzLzE0NjA3MTM3NDczNzk2MzQxODI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+Tm92ZW1iZXIgMTYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

But for injuries (both his own and at the quarterback position, dragging down his opportunities), Turner would almost certainly have the opportunity to go down as one of the best receivers in Hokie history. He emerged as a role player in his freshman season, and has been a key cog in the passing attack in the three years since, leading the team in receptions and yards in 2019 and so far this season, and finishing a close second to teammate Tayvion Robinson in each of the past two years. He has 129 career grabs for 2248 yards and 13 touchdowns, and has already surpassed his career highs in each mark this year with two games to play - though he's currently suffering from a medical issue that makes it difficult for him to fly to this weekend's game in Miami.