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The impact: Hokies add Powell-Ryland

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Looking for an improved pass rush? Virginia Tech went a long way toward addressing such concerns Thursday afternoon. The Orange and Maroon picked up a transfer commitment from Florida edge-rusher Antwuan Powell-Ryland, and he should provide an immediate boost to the program's defensive front.

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