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The Hokies Hoops 3-2-1: Opening stretch

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Three observations, two questions raised, and one prediction after a 3-0 start for Virginia Tech.

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Three observations

Grant Basile is for real.

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