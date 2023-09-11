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The Hokie Haven 3-2-1: Purdue

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

After some signs of progress in the opener, the Hokies came crashing down much like the lightning that delayed proceedings on Saturday.

Three observations, two questions raised, and one prediction on the heels of a 24-17 loss to Purdue.

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Three observations

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