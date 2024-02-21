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Taeshawn Alston sets Virginia Tech official

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech recently made the final six for three-star DE Taeshawn Alston, and now the Hokies know when he'll take his official.

The 6-4, 215-pound defensive end out of Henderson (N.C.) Vance County will be in town June 21-23.

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The other finalists are Georgia Tech, North Carolina, Rutgers, South Carolina, and West Virginia.

Alston has already set official visits to two of the other contenders.

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