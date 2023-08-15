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Summer overview: Safeties

Connor Mardian
Hokie Haven staff

As we begin to close the book on this summer's overview, we are again stuck with the same problem we have felt for many other positions. Although there is vast talent in this Hokies' safety corps, the jump of experience will once again ail the Hokies.

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Personnel

2023 Eligibility
Fr. So. Jr. Sr.

Devin Alves

Tyler Childress, W

Jaylen Jones*

Luke Bussel, W

Cameren Fleming

Nyke Johnson

Jalen Stroman*

Nasir Peoples

Cade Herdman, W




Mose Phillips*
* Unused redshirt. Italics = hasn't arrived yet
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