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{{ timeAgo('2023-03-07 10:23:36 -0600') }} football Edit

Spring storylines: Running back

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech's running back room has a little more change than expeted heading into spring ball.

Next up in our position-by-position look at the roster, a few major storylines about the RB position.

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