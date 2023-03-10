News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-03-10 09:51:14 -0600') }} football Edit

Spring storylines: Receivers

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies' wide receiver room is completely remade, but the Hokies have some consistency at tight end.

What should fans look out for during spring ball?

**Limited time only** Five months for the price of one! Use VTSpring23. Details here.

Tucker Holloway will go from special-teams ace to major receiver
Tucker Holloway will go from special-teams ace to major receiver (AP Photo)

Upgrades all around?

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}