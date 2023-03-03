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{{ timeAgo('2023-03-03 09:16:06 -0600') }} football Edit

Spring storylines: Quarterback

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

As the Hokies work toward an improved 2023 season, spring practices will be a crucial opportunity to develop.

Let's take a position-by-position look at the biggest question marks, answers, or talking points around the VT squad.

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