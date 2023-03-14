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Spring storylines: Offensive line

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech enters another new era on offensive line after the all-too brief first coach of the Pry era.

What should VT fans be paying attention to this Spring?

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