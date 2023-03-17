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Spring storylines: Defensive line

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies' recent defensive line performances have not lived up to the standard. Can we see enough this Spring to give confidence that things are on the right track for the Fall?

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Replacing TyJuan Garbutt will be important. (USA Today Sports Images)

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