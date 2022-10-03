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Snap counts and grades: Hokies whomped by UNC

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Hokie Haven has partnered with Pro Football Focus to bring you the behind-the-scenes stats from each Hokie game.

This week, Virginia Tech was outclassed by North Carolina. What do the grades say?

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Quarterback

Quarterback
Player Snaps Passing Rushing Overall

Grant Wells

53

67.1

61.8

68.0

Jason Brown

18

88.2

-

88.8
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