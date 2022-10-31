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{{ timeAgo('2022-10-31 17:40:52 -0500') }} football Edit

Snap counts and grades: Flat half, late collapse against NC State

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Hokie Haven has partnered with Pro Football Focus to bring you the behind-the-scenes stats from each Hokie game.

Virginia Tech was one again quiet for a half... but woke up with a massive third quarter. Alas, going dormant in the fourth led to a fifth straight loss.


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Quarterback

Quarterback
Player Snaps Passing Rushing Overall

Grant Wells

50

77.5

75.1

84.4
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