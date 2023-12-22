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Skylar Harvey reacts to Virginia Tech offer

Tyler Bannerman • HokieHaven
Recruiting Writer
@realtbannerman

The Hokies are making a move on a player who could be potentially one of the most underrated and unknown prospects on the East coast. 2025 offensive tackle Skylar Harvey has recently earned an offer from Virginia Tech and they are one of the first schools to offer the Baltimore prospect.

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