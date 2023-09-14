News More News
premium-icon
ago football Edit

Short-handed Hokies look to Rutgers

Connor Mardian
Hokie Haven staff

BLACKSBURG - Tuesday afternoon in front of a packed media, Head football coach Brent Pry took to the media to discuss his side's upcoming opponent in the Rutger Scarlett Knights.

The Hokies fell to fellow Big Ten opposition in the Purdue Boilermakers on a extended Saturday night that saw many Hokies go down. The biggest being former ODU Monarch Ali Jennings.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}