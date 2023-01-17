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Senior film review: Marcell Baylor

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

With their senior seasons in the books, it's time for an updated review of the Hokies' 2023 signees. Local WR Marcell Baylor had a huge senior season, and has the look of a game-breaker.

The 5.5 three-star rating may not impress, but does the film show even higher potential for he 6-2, 185-pounder? We hop inside the film room to find out.

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Film

Note: This is a single-game reel because Baylor doesn't have a comprehensive highlight. However, the film review takes into account all available senior-season film.

Strengths

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