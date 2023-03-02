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Senior film review: Dante Lovett

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech's 2023 class is in the books. Let's take one last look at senior film for the signees. Today, cornerback Dante Lovett.

The 6-0, 183-pounder is a three-star ranked the No. 90 cornerback in the country and No. 16 graduating senior in Maryland. But what does the film show?

Film

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