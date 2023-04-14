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Senior film review: Chance Fitzgerald

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

One of the final pieces of Virginia Tech's 2023 class, Nolensvile (Tenn.) wide receiver Chance Fitzgerald committed after his senior year.

Let's hop into the film room to see what the final prep campaign can tell us about his future with the Hokies.

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