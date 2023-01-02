News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-01-02 10:02:47 -0600') }} football Edit

Senior film review: Caleb Woodson

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Since he committed prior to his senior season, we have a new year of data to review since last we took a close look at Caleb Woodson's film.

What are the strengths and weaknesses that emerge after the No. 33 in-state prospect's final prep campaign? And how will the 6-3, 200-pounder fit into the Lunch Pail Defense? We go to the film.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

Film

Strengths

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}