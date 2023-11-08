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Ryan Jones Jr. signs with the Hokies

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech first signing of the 2024 recruiting class is in. Gainesville (Fla.) Rock School forward Ryan Jones is officially a Hokie.

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The 6-9, 230-pounder has frontcourt dimensions, but his skillset allows him to play all over the place. With shooting range, he's a modern-day stretch four. The four-star and No. 67 player in the country is Rivals.com's No. 7 power forward in the class.

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