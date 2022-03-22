 HokieHaven - RCS Charlotte: WRs vs. DBs part two
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{{ timeAgo('2022-03-22 18:29:48 -0500') }} football Edit

RCS Charlotte: WRs vs. DBs part two

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Part two focuses on the top performances from the defensive backs in one-on-ones against the wide receivers at the Rivals Camp Series stop in Charlotte.

Featured prospects:
Antonio Cotman Jr.
Misun Kelley
Jordan Bass
Asaad Brown
Milton Ferguson
Phillip Harris
Braylon Johnson
Austin McGee
Thomas Williams

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