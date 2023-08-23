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Quarterback decision nearing for the Hokies

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The biggest question for Virginia Tech fans this preseason is the quarterback competition. Will it be incumbent Grant Wells, or newcomer Kyron Drones?

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Late last week, Virginia Tech Hokies head coach Brent Pry provided some insight into where the competition stands. He wanted to get a decision out of the way soon - possibly as soon as an announcement at this evening's media availability.

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