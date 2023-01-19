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{{ timeAgo('2023-01-19 14:35:38 -0600') }} basketball Edit

Presser report: Hokies fall in Charlottesville

Connor Mardian
Hokie Haven staff

Following Virginia Tech’s sixth consecutive loss, Head coaches Mike Young and Tony Bennett took to the podium to discuss the action that took place in part one of the Commonwealth Clash.

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