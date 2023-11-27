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Press conference: Brent Pry breaks down win over UVa

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Head Hokie sat with the media after Saturday's win to explain what went into a rivalry beatdown.

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