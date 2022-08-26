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{{ timeAgo('2022-08-26 17:54:24 -0500') }} football Edit

Opponent watch and rooting guide 2022: Week zero

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

College football may feel like it's a week away... but for select few schools, we're barely over 12 hours from kickoff.

That includes some games relevant to the Hokies, so what are the rooting interests?

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