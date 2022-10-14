News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-10-14 09:15:00 -0500') }} football Edit

Opponent intel: Miami

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

What will the Hokies find when a fellow slumping team - the once-mighty Miami Hurricanes - come to Lane?

We caught up with Canes County's Marcus Benjamin for the intel on the Hokies' next opponent.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

1) After Miami entered the season with plenty of hype, how is the vibe around the program as it sits at 2-3 on the year?

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}