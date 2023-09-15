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Oppo intel: Rutgers with The Knight Report

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Historically, Virginia Tech might not look a Rutgers as an intimidating trip. Should that be the case in 2023 though?

We caught up with Richard Schynderite of The Knight Report for the latest on the team from Central Jersey.

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