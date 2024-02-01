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NSD 2024: Virginia Tech Hokies scholarship count and needs

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The traditional National Signing Day approaches, and while it's lost much of its luster, there have been some updates to the Hokies' 2024 roster in recent weeks.

From a new transfer commitment to a majority of the incoming class enrolling in January, there's a lot to break down.

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