 HokieHaven - Noah Clowney setting official visits
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Noah Clowney setting official visits

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech has just one Class of 2022 basketball prospect committed, but the Orange and Maroon continue to make progress on the trail.

Roebuck (S.C.) Dorman 2022 center Noah Clowney has set a date to take his official visit to Blacksburg, as part of an early-Fall swing that could help him winnow his list down.

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