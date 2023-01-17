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football
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New Virginia Tech football offer: Xavier Gilliam
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Columbia (Md.) Wilde Lake 2024 defensive end Xavier Gilliam. Here's a quick look at him.
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Gilliam has a couple other Power-5 offers from programs with ties back to the DMV region, but Virginia Tech becomes the first close-to-home option. He's already visited Maryland and Penn State (both last Summer), so the Hokies have a little bit of catch-up to play, but ace DMV recruiter Tyler Bowen is his primary contact in Blacksburg, and VT should be able to make up ground quickly. A visit to campus is possible this offseason for the high school DE/DT whose frame likely sees him play on the interior at the next level.
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