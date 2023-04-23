PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-04-23 12:00:00 -0500') }}
football
Edit
New Virginia Tech football offer: Will Wilson
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Columbia (S.C.) Richland Northeast 2025 quarterback Will Wilson. Here's a quick look at him.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UcnVseSBodW1ibGVkIGFuZCBibGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4g
b2ZmZXIgZnJvbSBWaXJnaW5pYSBUZWNoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0hva2llcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvSG9raWVzPC9hPvCfpoMgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UeWxlckJvd2VuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBUeWxlckJvd2VuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0NvYWNoY3Jpc3QxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaGNy
aXN0MTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFBy
eVZUP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFByeVZUPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVlNmckJhdkdKRiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L1ZTZnJCYXZHSkY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV2lsbCBXaWxzb24gKEBXaWxs
V2lsc29uX18pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2lsbFdp
bHNvbl9fL3N0YXR1cy8xNjQ5NDU4OTI5MzM5MDc2NjA4P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDIxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!
Other offers
Arkansas, Cincinnati, Duke, North Carolina State, Penn State, TCU
The latest
Wilson camped in Blacksburg last June, so there's some familiarity wit the program (and he's also been proactive in his desire to learn more about it). There's a catch, though: his previous recruiter, Brad Glenn, has departed the program - and offered Wilson at his new stop, Cincinnati, before the Hokies hopped into the mix. Getting the passer back to town for another look at campus and a chance to get to know QBs coach Tyler Bowen and offensive analyst Brian Crist should allow the Orange and Maroon to be right in the thick of his recruitment.
Film