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New Virginia Tech football offer: Will Wilson

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech has offered Columbia (S.C.) Richland Northeast 2025 quarterback Will Wilson. Here's a quick look at him.

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Wilson camped in Blacksburg last June, so there's some familiarity wit the program (and he's also been proactive in his desire to learn more about it). There's a catch, though: his previous recruiter, Brad Glenn, has departed the program - and offered Wilson at his new stop, Cincinnati, before the Hokies hopped into the mix. Getting the passer back to town for another look at campus and a chance to get to know QBs coach Tyler Bowen and offensive analyst Brian Crist should allow the Orange and Maroon to be right in the thick of his recruitment.

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