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football
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New Virginia Tech football offer: Trey Jones
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Chesapeake (Va.) Oscar Smith 2025 wide receiver Trey Jones. Here's a quick look at him.
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Although he has been used primarily as a special-teams players for a loaded Oscar Smith team (traditionally one of the 757's stronger programs), don't take Jones lightly: he's a legit track athlete whose speed shows on film. Duke - via old friend Zohn Burden, the running backs coach in Justin Fuente's first couple years in Blacksburg - offered him in October, and now that Virginia Tech is on the table, look for a number of other major programs to give him a look in the coming months. Visiting for spring practice may be difficult to fit in with track season, but a summer trip to VT is likely.
Film
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