News More News
{{ timeAgo('2023-02-16 10:23:26 -0600') }} football Edit

New Virginia Tech football offer: Trey Jones

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech has offered Chesapeake (Va.) Oscar Smith 2025 wide receiver Trey Jones. Here's a quick look at him.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

Other offers

Duke

The latest

Although he has been used primarily as a special-teams players for a loaded Oscar Smith team (traditionally one of the 757's stronger programs), don't take Jones lightly: he's a legit track athlete whose speed shows on film. Duke - via old friend Zohn Burden, the running backs coach in Justin Fuente's first couple years in Blacksburg - offered him in October, and now that Virginia Tech is on the table, look for a number of other major programs to give him a look in the coming months. Visiting for spring practice may be difficult to fit in with track season, but a summer trip to VT is likely.

Film

----

Chat about this story and all things Hokies and Hokie recruiting on our premium message board, The Gobbler!

Follow on Twitter: @Hokie_Haven @sullivti @realtbannerman @connormardian10

Like us on Facebook, support the site by following our YouTube channel and Instagram account @Hokie_Haven.

Tips/questions/concerns? E-mail publisher Tim Sullivan here.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community.

---

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}