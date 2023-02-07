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New Virginia Tech football offer: Shamari Earls

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech has offered Chester (Va.) Thomas Dale 2025 wide receiver Shamari Earls. Here's a quick look at him.

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Earls comes from a program that is not only squarely in the 804 hotbed, but also has produced some pretty good talent over time. The Hokies added a preferred walk-on from his program in 2023 DB/Ath Stephon Hicks, so the relationships are in place with both the high school program and the area. Earls took an unofficial visit to Penn State in the Fall, and while the Nittany Lions haven't offered, they're certainly putting in the early legwork to ensure that a Hokie offer does not automatically mean a commitment to VT when a prospect comes out of the Richmond area.

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