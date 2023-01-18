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football
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New Virginia Tech football offer: Nigel Maynard
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Smyrna (Tenn.) Stewarts Creek 2024 cornerback Nigel Maynard. Here's a quick look at him.
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Maynard has a handful of offers from programs that have solid connections to the Nashville area: Michigan and hometown Vanderbilt beat the Hokies through the door, while Pitt doesn't quite have the success on the trail, but still has some draw through connections. Nonetheless, the Hokies are building some of their own pipelines, and Maynard trains with the same group as incoming Hokies freshman Chance Fitzgerald. Getting him on a visit to Blacksburg in the not-so-distant future is a possibility that would really make VT a strong option here.
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