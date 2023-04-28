PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-04-28 07:56:35 -0500') }}
football
Edit
New Virginia Tech football offer: Koby Sarkodie
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Baltimore (Md.) Milford Mill 2026 safety Koby Sarkodie. Here's a quick look at him.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ibHQiIGRpcj0i
bHRyIj5WaXJnaW5pYSB0ZWNoIG9mZmVyZWQhISEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hFQnJvb2tzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBDb2FjaEVCcm9va3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vQ29hY2hfYmpvbmVzNDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENv
YWNoX2Jqb25lczQ0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1JlZ2dpZVdoaXRlOTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJlZ2dpZVdo
aXRlOTA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9wQ0NxYmFoRzN1Ij5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vcENDcWJhaEczdTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLb2J5
IHNhcmtvZGllIChAMWJpZ2dlcmtvYnkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vMWJpZ2dlcmtvYnkvc3RhdHVzLzE2NTEyNzQxMDA0NzQ1MzU5
Mzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjYsIDIwMjM8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!
Other offers
Maryland, Penn State, Charlotte
The latest
Sarkodie has quietly built a solid early offer list, with some of the programs that are most-invested in the Baltimore area already hopping on board. Virginia Tech is trying to get back to the status of being a strong recruiter in the DMV and Baltimore, and getting on board before the end of a prospect's freshman year - even if he's already visited some contenders - is a good path to doing that. Getting him to campus ASAP for a visit or for camp this Summer should allow the Orange and Maroon to remain a factor in his recruitment.
Film
----
Chat about this story and all things Hokies and Hokie recruiting on our premium message board, The Gobbler!
Follow on Twitter: @Hokie_Haven @sullivti @realtbannerman @connormardian10
Like us on Facebook, support the site by following our YouTube channel and Instagram account @Hokie_Haven.
Tips/questions/concerns? E-mail publisher Tim Sullivan here.
Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community.
---
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3ZpcmdpbmlhdGVjaC5yaXZh
bHMuY29tL25ld3MvbmV3LXZpcmdpbmlhLXRlY2gtZm9vdGJhbGwtb2ZmZXIt
a29ieS1zYXJrb2RpZSIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIg
cyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRv
Y3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5h
c3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVy
c2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJz
aW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2Nz
LmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsK
ICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0
NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2aXJnaW5pYXRlY2gucml2YWxzLmNvbSUy
Rm5ld3MlMkZuZXctdmlyZ2luaWEtdGVjaC1mb290YmFsbC1vZmZlci1rb2J5
LXNhcmtvZGllJmM1PTIwMjI3MzMxNjkmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0w
IiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK