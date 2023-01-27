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New Virginia Tech football offer: Josh Petty

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech has offered Roswell (Ga.) Fellowship Christian 2025 offensive lineman Josh Petty. Here's a quick look at him.

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Perry has burst onto the scene with a trio of ACC offers, but it's still very early in the process for him. That's a little surprising given that he plays in the Atlanta suburbs - known for pumping out talent - but being at a lesser-known school can do that. Since the Hokies are in the door early, they should have a real shot to stick in his mind in the long run. But for a kid who's just getting started in the recruiting process, there's a long way to go and there should be plenty of twists and turns.

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