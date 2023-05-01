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football
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New Virginia Tech football offer" Jayden Todd
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Dublin (Ga.) West Laurens 2024 offensive lineman Jayden Todd. Here's a quick look at him.
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Virginia Tech became the first major-conference program to offer Todd, and it's sort of a mystery: with a handful of Ivy Leagues on board, grades are obviously not an issue, and while his game is unrefined, his physical tools are impressive. Chalk it up to a scouting win for the Hokies at this point - and scouting wins are a good way to build an early lead before other programs inevitably begin to pursue a prospect. If Virginia Tech can get him to set up a visit in the not-so-distant future, they'll have a real chance to make an impact and potentially build a lead that's hard for others to overcome.
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