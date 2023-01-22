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New Virginia Tech football offer: Jayden Kitchens

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech has offered Upper Marlboro (Md.) Rock Creek Christian 2026 wide receiver Jayden Kitchens. Here's a quick look at him.

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Boston College

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Boston College and the Hokies offered back-to-back this week, the first opportunities on the table for a player who's wrapping up his freshman year of high school. The Orange and Maroon have tried to build inroads at a Rock Creek Christian program that is poised to become a powerhouse in the coming years, and being ahead of the curve on young players is one way to win over hearts and minds. Getting a group visit to Blacksburg this offseason will be important in solidifying those bonds and making VT a realistic option for players from one of the DMV's rising producers of talent.

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