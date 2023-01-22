PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-01-22 08:10:00 -0600') }}
football
Edit
New Virginia Tech football offer: Jayden Kitchens
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Upper Marlboro (Md.) Rock Creek Christian 2026 wide receiver Jayden Kitchens. Here's a quick look at him.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FeHRyZW1lbHkgQmxlc3NlZCBUbyBSZWNlaXZlIEFuIE9mZmVyIEZy
b20gVmlyZ2luaWEgVGVjaCEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnL0dvSG9raWVzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jR29Ib2tpZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vQ29hY2hQcmlvbGVhdVZUP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD
b2FjaFByaW9sZWF1VlQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vUml2YWxzRnJpZWRtYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFs
c0ZyaWVkbWFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jy
aWFuRG9objI0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQnJpYW5Eb2huMjQ3
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX01pbmVz
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9NaW5lczwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1QxeUJpd0Y0ajAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9U
MXlCaXdGNGowPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpheWRlbiBLaXRjaGVucyAoQGpy
b2NrMWspIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vanJvY2sxay9z
dGF0dXMvMTYxNjIxNjM1MzQ3OTgyMzM2Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5KYW51YXJ5IDE5LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!
Other offers
The latest
Boston College and the Hokies offered back-to-back this week, the first opportunities on the table for a player who's wrapping up his freshman year of high school. The Orange and Maroon have tried to build inroads at a Rock Creek Christian program that is poised to become a powerhouse in the coming years, and being ahead of the curve on young players is one way to win over hearts and minds. Getting a group visit to Blacksburg this offseason will be important in solidifying those bonds and making VT a realistic option for players from one of the DMV's rising producers of talent.
Film
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3Lmh1ZGwuY29t
L2VtYmVkL3ZpZGVvLzMvMTgxOTU4MDYvNjM1YmU3YTZkNDY5NTgxNzY4ZjUz
YWVmJz48L2lmcmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
----
Chat about this story and all things Hokies and Hokie recruiting on our premium message board, The Gobbler!
Follow on Twitter: @Hokie_Haven @sullivti @realtbannerman @connormardian10
Like us on Facebook, support the site by following our YouTube channel and Instagram account @Hokie_Haven.
Tips/questions/concerns? E-mail publisher Tim Sullivan here.
Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community.
---
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3ZpcmdpbmlhdGVjaC5yaXZh
bHMuY29tL25ld3MvbmV3LXZpcmdpbmlhLXRlY2gtZm9vdGJhbGwtb2ZmZXIt
amF5ZGVuLWtpdGNoZW5zIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZh
ciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0g
ZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBz
LmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2
ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZl
cnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0v
Y3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwp
OwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJo
dHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0
MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnZpcmdpbmlhdGVjaC5yaXZhbHMuY29t
JTJGbmV3cyUyRm5ldy12aXJnaW5pYS10ZWNoLWZvb3RiYWxsLW9mZmVyLWph
eWRlbi1raXRjaGVucyZjNT0yMDIyNzMzMTY5JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3Vj
ZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0t
PgoKCg==