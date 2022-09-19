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New Virginia Tech football offer: Jacoby Marshall

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech has offered Chesapeake (Va.) Oscar Smith 2026 wide receiver Jacoby Marshall. Here's a quick look at him.

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The Hokies have been spending bigtime effort to prove that they're serious about landing top talent from both the Richmond area and the all-important 757 again. Wide receiv3rs coach Fontel Mines is crucial to both those efforts, and is the primary recruiter for Marshall. Coming from a powerhouse program (one that Mines and cornerbacks coach Derek Jones have already seen play in-person this season), he'll have his share of college opportunities. But getting a scholarship on the table early - and preferably hosting him on a visit ASAP - should help the Orange and Maroon stay involved in this one for years to come.

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