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football
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New Virginia Tech football offer: Gavin Sidwar
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Wyndmoor (Pa.) La Salle 2026 quarterback Gavin Sidwar. Here's a quick look at him.
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Sidwar visited Blacksburg on Thursday before receiving the offer - his second trip to campus after he saw the Orange and Maroon play Georgia Tech back in November. Since he's just a rising sophomore, there's a ton of time to go in his recruitment, but only Maryland beat the Hokies to the punch with an offer, so there's time to open up a bit of a lead on the rest of the field. Penn State and Pitt (which have hosted him on multiple occasions) will be formidable if they offer, but for now VT is in strong position with a long recruitment ahead.
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