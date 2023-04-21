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football
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New Virginia Tech football offer: Emmanuel Dyson
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Hyattsville (Md.) DeMatha 2025 wide receiver Emmanuel Dyson. Here's a quick look at him.
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Dyson is an early four-star prospect who will end up with many, many more than the four offers he has now. Virginia Tech has an obvious connection to players from DeMatha: former DeMatha coach (and Maryland assistant, who issued Dyson's offer when he was still with the Terps) Elijah Brooks is expected to be a game-changer when it comes to Virginia Tech's success in the DMV area generally, and his alma mater specifically. Dyson played at Baltimore's St. Frances Academy before heading to DeMatha, so the connections are not quite as direct, but when he gets to Blacksburg for a visit this Summer, the Hokies can begin to move up his list.
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