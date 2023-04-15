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football
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New Virginia Tech football offer: Elijah Groves
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Cross Plains (Tenn.) East Robertson 2024 safety Elijah Groves. Here's a quick look at him.
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Ball State, Memphis, Middle Tennessee State, UAB, Austin Peay, Eastern Kentucky, Tennessee Tech, Tennessee-Martin
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Groves visited Blacksburg yesterday and emerged with an offer. The Hokies become the first in Power-5 to take the plunge (though he has a handful of FCS and mid-major programs on board so far). The fact that he visited and that Virginia Tech can work Tennessee connections through his lead recruiter, Chris Marve - who has done a good job in Middle Tennessee - should put the Orange and Maroon in strong position as long as they want to be unless and until other Power-5 programs up their pursuit.
Film
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