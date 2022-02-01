New Virginia Tech football offer: Donovan Johnson

Virginia Tech has offered Savannah (Ga.) Calvary Day 2025 athlete Donovan Johnson. Here's a quick look at him.
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While he doesn't yet have the offer list of his two teammates that the Hokies offered last week, Johnson (who is also a year younger than them) projects to be the biggest recruit of them all. As with the others, Johnson's offer comes shortly after outside linebackers coach Shawn Quinn swung through the town were he was an FCS head coach for the past few years. While there's a Dead Period that lasts through the end of February at this point, the Hokies should be able to get the trio on a spring practice visit and continue building the relationship from there.
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