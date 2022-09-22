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football
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New Virginia Tech football offer: Deangelo Hall
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Charlotte (N.C.) Olympic 2025 athlete Deangelo Hall. Here's a quick look at him.
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Virginia Tech is his first
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A versatile H-back or linebacker, Hall has been putting out film for a couple years now that indicated he would be a future Power-5 prospect... and the Hokies were first to make that a reality. That's bound to have some long-term impact on the young man. He's still communicated mostly with non-coaching staffers to this point, so getting to know and build relationships with the coaches will be a major step in his recruitment. For now though, VT's staff has given itself an opportunity to get and maintain the upper hand early in his recruitment.
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