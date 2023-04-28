PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-04-28 15:17:43 -0500') }}
football
Edit
New Virginia Tech football offer: Damon Hall
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Baltimore St. Frances Academy 2026 defensive end Damon Hall Jr. Here's a quick look at him.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBWaXJnaW5p
YSBUZWNoIFVuaXZlcnNpdHkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9Db2FjaEVCcm9va3M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoRUJy
b29rczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaE1l
c3NheT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hNZXNzYXk8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hKZHViU0ZBP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEpkdWJTRkE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hDYW1tbT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AQ29hY2hDYW1tbTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2pp
MzhQclZ4OVMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9qaTM4UHJWeDlTPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IGRhbW9uX2hhbGxfanIgKEBkYW1vbmhhbGxqcikgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kYW1vbmhhbGxqci9zdGF0dXMvMTY1MTM1
NTY0ODI5NzE0MDIyOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyNiwg
MjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!
Other offers
Alabama, Boston College, Florida, Maryland, Penn State, Charlotte, Marshall
The latest
Hall hasn't even played significantly for the varsity team at SFA, but already he has a half-dozen extremely high-profile offers on the table. That's a big deal - and the reason players decide to play at St. Frances, if we're being a little honest. The Hokies have had trouble getting a foothold at the Baltimore powerhouse, but with new RBs coach Elijah Brooks on the path to repair some relationships there and make the Hokies a realistic option for those players, the only thing separating them from a serious chance here is some positive momentum on-field.