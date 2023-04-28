News More News
{{ timeAgo('2023-04-28 15:17:43 -0500') }} football Edit

New Virginia Tech football offer: Damon Hall

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech has offered Baltimore St. Frances Academy 2026 defensive end Damon Hall Jr. Here's a quick look at him.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

Other offers

Alabama, Boston College, Florida, Maryland, Penn State, Charlotte, Marshall

The latest

Hall hasn't even played significantly for the varsity team at SFA, but already he has a half-dozen extremely high-profile offers on the table. That's a big deal - and the reason players decide to play at St. Frances, if we're being a little honest. The Hokies have had trouble getting a foothold at the Baltimore powerhouse, but with new RBs coach Elijah Brooks on the path to repair some relationships there and make the Hokies a realistic option for those players, the only thing separating them from a serious chance here is some positive momentum on-field.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}